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Zeynep Demirel: Hala Pazara Gidiyorum, Metrobüse Biniyorum

Volkan Demirel'in eşi Belçika güzeli manken Zeynep Demirel, hayatının bilinmeyen detaylarını anlattı. Kendisi ve eşiyle ilgili söylentileri cesur ifadelerle yanıtladı.

Volkan Demirel'in eşi ve aynı zamanda 2008 Belçika Güzeli manken Zeynep Demirel, Sabah gazetesine konuştu. Eşi Volkan Demirel'in agresif tavırlarına, eşinin kıskançlığıyla hayatının kısıtlandığı iddialarına ve evlilik hikayesine değinen ünlü manken, Donald Trump ile fotoğrafının geçmişini de anlattı.

'VOLKAN, GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILMAMI GEREKLİ BULMUYORDU'

Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Volkan Demirel ile evliliğinden Yade isminde bir kızı bulunan Zeynep Demirel ilk olarak mankenlik kariyerinden bahsetti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti, Başkanlık Sistemi, Zeynep Demirel, Volkan Demirel

Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 10:00:00
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