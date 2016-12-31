Yılbaşı Heyecanı Başladı! O Ses Türkiye jürisi Acun Ilıcalı'nın anonsuyla birlikte sahneye bir bir geldi. O Ses Türkiye jürisi Acun Ilıcalı'nın anonsuyla birlikte sahneye bir bir geldi. İşte o görüntüler...