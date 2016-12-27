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Yetmişaltıncı Bölüm Eleme Oyunu (26/12/2016)

Kızlar ve erkekler takımları haftanın ilk eleme oyununda karşı karşıya geldi. Kızlar ve erkekler takımları haftanın ilk eleme oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan hangi takım oldu?
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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2016 02:06:00
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