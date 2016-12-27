Yetmişaltıncı Bölüm Eleme Oyunu (26/12/2016) Kızlar ve erkekler takımları haftanın ilk eleme oyununda karşı karşıya geldi. Kızlar ve erkekler takımları haftanın ilk eleme oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan hangi takım oldu?