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Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan İlginç Kedi Paylaşımı: Tipik Türk Erkeği Gibi Yatağa Gitti

Bir kediyi evine alışının hikayesini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "Karnını doyurduktan sonra, tipik bir Türk erkeği gibi yatağa gitti" ifadesine yer verdi.

Oynadığı dizilerde kötü kadın rolünün hakkından başarıyla gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, kendisini takip eden bir kediyi evine alışının hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Bozoğlu'nun kaleme aldığı o satırlar:

"Setten dönüyordum, fark ettirmeden benimle beraber gelmiş; bir baktım, kapıdan süzüldü; teklifsizce içeri girdi. Kırk yıllık sahibimmiş gibi 'yemek ver' diye söylenmeye başladı.

"TİPİK TÜRK ERKEĞİ GİBİ YATAĞA GİTTİ"

(Çünkü kedisi olan herkes bilir ki, kedi senin sahibindir, sen kedinin değil) Karnını doyurduktan sonra, tipik bir Türk erkeği gibi yatağa gitti.
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Haber Yayın Tarihi: 17.1.2017 14:50:00
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