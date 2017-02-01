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Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın 'Aşk' Dolu Filmi İddialı Geliyor

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın tutkulu iki aşığı canlandırdığı 'Sonsuz Aşk' filminin vizyon tarihi ve afişi belli oldu.

Yılın en çok konuşulan isimlerinden Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, tutku dolu bir aşk filmiyle beyazperdeye geliyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Sonsuz Aşk" filminin tüm detayları açıklandı.

İSTANBUL VE CUNDA'DA ÇEKİLDİ

Çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul ve Cunda'da gerçekleşen "Sonsuz Aşk" filmi, vizyon için gün saymaya başladı. Yapımcılığını TAFF'ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Akçay Katıksız'ın yazdığı "Sonsuz Aşk"'ın afişi sosyal medya takipçilerinin ilgisine sunuldu.
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Murat Yıldırım, Murat Yıldırım, Ahmet Katıksız, Didem İnselel, Fahriye Evcen

Haber Yayın Tarihi: 1.2.2017 11:35:00
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