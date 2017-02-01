Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın 'Aşk' Dolu Filmi İddialı Geliyor

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın tutkulu iki aşığı canlandırdığı 'Sonsuz Aşk' filminin vizyon tarihi ve afişi belli oldu.