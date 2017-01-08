Yeni Dizi İçimdeki Fırtına'nın Tanıtımı Yayınlandı

Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün başrollerini paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi 'İçimdeki Fırtına' çekimleri İtalya'da başladı. İtalya'nın dünyaca ünlü turistik şehri Napoli'de gerçekleşitiren çekimler 30 kişilik ekip eşliğinde yapıldı. Diziye dair ilk tanıtım da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Yapımını Aslan Film'in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan'ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini, Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı 'İçimdeki Fırtına' Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.