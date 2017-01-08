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Yeni Dizi İçimdeki Fırtına'nın Tanıtımı Yayınlandı

Çekimleri İtalya'da yapılan Star TV'nin yeni sezona iddialı gelen dizisi 'İçimdeki Fırtına'nın tanıtımı yapıldı.

Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün başrollerini paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi 'İçimdeki Fırtına' çekimleri İtalya'da başladı. İtalya'nın dünyaca ünlü turistik şehri Napoli'de gerçekleşitiren çekimler 30 kişilik ekip eşliğinde yapıldı. Diziye dair ilk tanıtım da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Yapımını Aslan Film'in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan'ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini, Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı 'İçimdeki Fırtına' Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Doğan Ümit Karaca, Burak Yamantürk, Fırtına Dizisi, Servet Pandur, Merve Boluğur

Haber Yayın Tarihi: 8.1.2017 09:35:00
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