Yeliz Yeşilmen'in Eşinin Eski Karısı İzdivaç Programında

İzdivaç programında taliplerini aramaya devam eden Caner'in, geçtiğimiz akşam kendisini görmeye gelen güzel talibi Gülbin'in kim olduğunu öğrenenler şaşırmadan edemedi.

Esra Erol'da taliplerini arayan Caner'e gelen son isim herkesi şaşırttı. Güzelliği ve kendine olan güveni ile dikkatleri üzerine çeken Gülbin Vardar, Yeliz Yeşilmen'in kocasının eski eşi çıktı. Bundan haberi olmayan Caner ise kriterlerine uymadığını söyleyerek Gülbin Vardar'ın ısrarlı çay isteğini reddetti.

"EŞİM BENİ ÖLDÜRECEK" DEMİŞTİ

Bir dönem önce Adana'da eski eşinin oturduğu sitenin kapısında sinir krizi geçiren Gülbin Vardar, dikkatleri üzerine çekmişti. O dönemde yaptığı açıklamada, ciddi tehditler aldığını söyleyen Gülbin Vardar, velayet davasını kazanması halinde eski eşi tarafından öldürüleceğini iddia etmiş, bunun sorumlusu olarak da Yeliz Yeşilmen'i göstermişti.