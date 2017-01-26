Yelena ve Karıma 'Swat' Murat Boz'un yarışmacıları Yelena Şelkunova ve Karima Gouit 'Sway' şarkısı ile düello yaptılar. Murat Boz'un yarışmacıları Yelena Şelkunova ve Karima Gouit 'Sway' şarkısı ile düello yaptılar.

Videolar » Magazin » Haber [9202701] Acunn.com







Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 23:06:00

Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 23:06:00