Yasemin Allen 'At Last' Yasemin Allen, 'At Last' isimli parça ile Gökhan-Hakan, Sibel Can ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Yasemin Allen, 'At Last' isimli parça ile Gökhan-Hakan, Sibel Can ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Yasemin Allen, Sibel Can'ın takımına dahil oldu.