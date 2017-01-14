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Yaşadığı Olayla Şoke Etmişti!

O Ses Türkiye yarışmacısı Mali, seçmelerde anlattıkları ile ilgili aldığı tepkiyi paylaştı. O Ses Türkiye yarışmacısı Mali, seçmelerde anlattıkları ile ilgili aldığı tepkiyi paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.1.2017 21:36:00
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