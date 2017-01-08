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Yarışmacının Büyük Heyecanı!

Onur Celhan performansı sırasında ve sonrasında heyecanıyla jürinin dikkatini çekti. Onur Celhan performansı sırasında ve sonrasında heyecanıyla jürinin dikkatini çekti.
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Haber Yayın Tarihi: 8.1.2017 22:56:00
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