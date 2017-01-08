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Kim Milyoner Olmak İster Yarışmacısı Soruyu Bilemeyince Küfretti

Selçuk Yöntem'in sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de, 15 bin liralık baraj sorusuna kadar başarıyla gelen yarışmacı verdiği yanlış cevap sonrasında küfretti.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya 15 bin liralık baraj sorusu için şarkı dinletildi. Yarışmacının kendinden emin tavrı ve şarkıya eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Sunucu Selçuk Yöntem de, yarışmacının kendine güvenini fırsat bilerek soruyu sordu.

SORU: DİNLEDİĞİNİZ 'BYE BYE LOVE' ADLI BU ŞARKIYI HANGİ GRUP SESLENDİRMEKTEDİR?

Soruyla karşılaşan yarışmacı, 3 jokeri olmasına rağmen direkt cevabı verdi. 'The Beatles' seçeneğini seçen yarışmacı, yanlış cevabı verdiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Bu dakikalarda ağzından çıkan küfür, stüdyoyu bir süre sessiz bıraktı.

Yarışmacı, bin liralık para ödülünü alarak yarşmayı terk etti.
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Selçuk Yöntem, The Beatles

Haber Yayın Tarihi: 8.1.2017 12:59:00
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