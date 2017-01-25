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Ünlülerden Twitter'da Videolu Referandum Kampanyası!

Ünlü isimler Twitter'dan paylaştığı videolarla referandumda oylarının evet olduğunu açıklayıp, başka bir ünlü ismi oyunu açıklamaya davet etti.

Ünlü isimler Twitter'dan Anayasa değişiklik teklifine referandumda "Evet" deme kampanyası başlattı. Kampanyaya ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen start verdi.

RIDVAN START VERDİ, DALGA DALGA YAYILDI

Rıdvan Dilmen referandumda evet diyeceğini açıkladığı bir videoda Arda Turan'a oyunu sordu ve videoyu Arda Turan'ı etiketleyerek Twitter hesabından paylaştı.

Ardından, sırasıyla Arda evet oyu vereceğini açıklayıp, Burak Yılmaz'a; Burak Yılmaz, Murat Boz'a; Murat Boz, Abdülkadir Karagöz'e; Abdülkadir Karagöz, Ersin Düzen'e; Ersin Düzen de Acun Ilıcalı'ya meydan okuyarak, referandumda oylarının ne olacağını açıklamaya davet etti.
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Ankara Belediye Başkanı, Karagöz Hacivat, İ.Melih Gökçek, Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı

Haber Yayın Tarihi: 25.1.2017 00:33:00
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