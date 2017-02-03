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Ünlüler'den 'Seda' Yorumları!

Seda'nın adaya veda etmesinin ardından Ünlüler, elenen yarışmacı için yorumlarını dile getirdi. Seda'nın adaya veda etmesinin ardından Ünlüler, elenen yarışmacı için yorumlarını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 3.2.2017 21:56:00
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