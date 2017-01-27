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Ünlü Yıldızın Çöküşü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Bir dönemin ünlü dizi oyuncusu Mischa Barton, evinin bahçesinde çaresizlik içinde çığlıklar atarken komşuları ekipleri arayarak yardım istedi.

2000'li yılların başında ana karakterlerden birini canlandırdığı The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.

BAHÇEDE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Bir dönem abartılı şekilde kilo alıp vermesiyle gündeme oturan Barton, Batı Hollywood'daki evinin bahçesinde çaresizlik içinde çığlıklar atmaya başladı.


"ANNEM BİR CADI" DİYE BAĞIRIYORDU

31 yaşındaki Barton'un çığlıklarını duyan komşuları evlerinin bahçelerine ve pencerelerine çıktı.
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Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 10:07:00
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