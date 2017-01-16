Ünlü Rus İş Adamı Torunun Düğünü İçin Servet Harcadı

Dünyaca ünlü Rus iş adamı Valery Kogan, torunun İngiltere'deki düğünü için 3,5 milyon sterlin (16 milyon TL) ödedi.

Rus zengin Valery Kogan, torununun İngiltere'de düzenlenen düğününe servet harcayarak düğün için Mariah Carey ve Elton John'a 3,5 milyon sterlin (16 milyon TL) ödedi. Rus milyarder Valery Kogan, 19 yaşındaki torunu için geceliği bin 450 sterlin olan Londra'daki Landmark Hotel'de gösterişli bir düğün yaptı. Düğünde ABD'li şarkıcı Mariah Carey ve İngiliz şarkıcı Elton John sahne aldı.

1 MİLYON STERLİN FAZLA ÖDEME YAPILDI

Mariah Carey, işadamının torunu Irene Kogan ve damat Daniel Kevey'in önceki gün yapılan düğününde sahne almak üzere ABD'den İngiltere'ye gitti.