Ünlü Oyuncu Mehmet Aslan, Erdoğan'a Hakaretten Gözaltına Alındı

Attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı.

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

ATTIĞI TWEETLER BAŞINA BELA OLDU

Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

SAVCIYA İFADE VERECEK

Aslan'ın bugün öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Gazinocular Kralı olarak anılan Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın tepki çeken ve bir süre sonra sildiği iddia edilen tweeti ise şöyle; "Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün".