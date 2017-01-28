Ünlü oyuncu John Hurt Hayatını Kaybetti

"Fil Adam" gibi filmleriyle adını sinema tarihine yazdırmayı başaran İngiliz aktör John Hurt, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz medya kuruluşu BBC'nin haberine göre uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden aktör John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti.

200'DEN FAZLA FİLM VE DİZİDE ROL ALDI

Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde 200'den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, David Lynch'in ikinci uzun metrajlı filmi Fil Adam ve Geceyarısı Ekspresi gibi filmlerdeki rolleriyle iki Oscar'a aday gösterilmişti.

2 OSCAR ÖDÜLÜ BULUNUYORDU

The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.