Ünlü Modacı Cengiz Abazoğlu'ndan Hülya Avşar'ın Transparan Kıyafetine Destek

Hülya Avşar'ın giydiği transparan kıyafetle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hülya Avşar'a destek oldu.