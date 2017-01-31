Ünlü Modacı Cengiz Abazoğlu'ndan Hülya Avşar'ın Transparan Kıyafetine Destek

Geçtiğimiz günlerde Günay Restoran'da sahne alan ve giydiği transparan kıyafetle magazin dünyasının gündemine oturan Hülya Avşar'a bir ünlü modacı Cengiz Abazoğlu'ndan destek geldi.
"CESARETİNE HAYRANIM"
Abazoğlu, Avşar Kızı'nın giydiği kıyafetle ilgili kendisine sürekli soru yöneltilmesine sıkılmış olacak ki Instagram hesabından bir paylaşımla soruların önünü kesti. Abazoğlu, Hülya Avşar'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, paylaşımına "Basından da çok sordular buradan cevap vermek istedim CESARETine hayranım Hülya Avşar" notunu ekledi.