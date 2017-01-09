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Ünlü İsimler Kahraman Polis Fethi Sekin İçin Kamera Karşısına Geçti

İzmir'de PKK'nın katliamını büyük bir kahramanlıkla önleyen Şehit Polis Fethi Sekin için, Arda Turan'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Murat Boz'dan Erhan Çelik'e ünlü simalar kamera karşısına geçti.

İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin katliamını şehit olma pahasına önleyen Trafik Polisi Fethi Sekin için ünlüler kamera karşısına geçti. Şehit polisin ağzından yazılan ve şehadetine giden yolun anlatıldığı metni, ünlü simalar bölümler halinde seslendirdi.

İşte kahraman polis Fethi Sekin'i seslendiren ünlüler:

Erhan Çelik, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Hande Yener, Wilma Elles, Burcu Esmersoy, Oktay Kaynarca, Sibel Eraslan, Esra Erol, Cengiz Kurtoğlu, Murat Yıldırım

"KURŞUNUM BİTTİ"

Şehadete giden yolu anlatan duygu dolu metin:

Benim adım Fethi Sekin, 43 yaşındayım.
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Haber Yayın Tarihi: 9.1.2017 22:55:00
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