Umut ve Vedat 'Hançer' Sibel Can'ın yarışmacıları Umut Kaplan ve Vedat Genç 'Hançer' şarkısı ile düello yaptılar. Sibel Can'ın yarışmacıları Umut Kaplan ve Vedat Genç 'Hançer' şarkısı ile düello yaptılar.

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Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 23:06:00

Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 23:06:00