Tuvana Türkay, Güzelliğiyle Galayı Gölgede Bıraktı

Ünlü komedyen Ata Demirer'in yarın vizyona girecek 'Olanlar Oldu' filminin galası dün akşam yapıldı. Törene güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın dekolteli elbisesi damga vurdu.

Ata Demirer'in hem senaryosunu yazıp hem de başrolü üstlendiği 'Olanlar Oldu' yarın vizyona giriyor. Ünlü komedyen, merakla beklenen filminin galasını önceki gün Kanyon'da yaptı. Galaya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

TAM KADRO KATILDILAR

'Olanlar Oldu'nun galasına yönetmeni Hakan Algül ile oyuncuları Ata Demirer, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven, Toprak Sergen, Tuna Kırlı, Bedir Bedir, Gümeç Alpay, Ali Yoğurtçuoğlu, Bige Önal, Murat Okay, Efe Akercan, Dayk Miricanyan, Derya Alabora ve küçük oyuncu Esat Polat Güler, tam kadro katıldı.