Trump'tan Dünyaca Ünlü Popçuya Çok Ağır Sözler! Yenilir Yutulur Cinsten Değil

Trump, kadın yürüyüşünde "Beyaz Saray'ı havaya uçurmak istiyorum" diyen dünyaca ünlü popçu Madonna için "O iğrenç biri. Kendisine zarar verdiğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da geçtiğimiz hafta yapılan 'Kadınlar Yürüyüşü'nde 'Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm' diyen ünlü şarkıcı Madonna ile ilgili olarak "O iğrenç biri. Söylediği şey ülkemiz adına utanç vericiydi. Kendisine zarar verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"KENDİSİ İĞRENÇ BİRİ"

Trump, Fox News'ten Sean Hannity'nin 'Madonna, Kadınlar Yürüyüşü'nde Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüğünü söyledi. Obama Beyaz Saray'da iken bu sözleri ben söyleseydim neler olurdu?' sorusuna verdiği yanıtta, 'Açıkçası kendisi iğrenç biri.