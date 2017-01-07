Trafik Çilesini Anlatan Kanal D Muhabiri Yüz Felci Geçiriyordu

Dün akşam İstanbul'u etkisi altına kar yağışı haberini sunan Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları canlı yayına yansıdı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı yaşanan aksaklıkları ekran başındakilere aktarmak isteyen muhabirlere zor anlar yaşatıyor. Dün akşam Kanal D Ana Haber'de Zincirlikuyu'da yaşanan trafik çilesini anlatmak için canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk, kamera önünde zor anlar yaşadı.

"DONMA TEHLİKESİ GEÇİREBİLİRSİN"

Üstü başı kar olan muhabiri, Kanal D Ana Haber spikeri Serdar Cebe, "Aman Fulya aman diyorum sen de dikkat et! Üzerini sil, yüzünü sil, donma tehlikesi geçirebilirsin" diyerek uyardı.