Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Evlilik İçin Amerika Yollarını Tuttu

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Almeda Abazi evlilik için Amerika yollarını tuttu. Çift 13 Şubat'ta Los Angeles'da evlenecek.