Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Evlilik İçin Amerika Yollarını Tuttu

2 yıldır birlikte olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, evlenmek için Amerika'ya gitti. Çift, orada Abazi'nin doğum günü ile Sevgililer Günü'nü de kutlayacak.
SAYIŞMAN'IN ANNE-BABASI DA AMERİKA'YA GİTTİ
Tolgahan Sayışman, önceki gün nişanlısı Almeda Abazi, annesi Ayşe Sayışman ve babası Haluk Sayışman'la birlikte Amerika'ya gitti. Aile, yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
ÇİFT, 13 ŞUBAT'TA LOS ANGELES'DA EVELENECEK
13 Şubat'ta Los Angeles'ta evleneceklerini açıklayan Tolgahan Sayışman, "Biz bir hayalimizi gerçekleştireceğiz, ilişkimizin temelinin atıldığı yerde nikâh defterine imza atacağız.