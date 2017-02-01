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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Evlilik İçin Amerika Yollarını Tuttu

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Almeda Abazi evlilik için Amerika yollarını tuttu. Çift 13 Şubat'ta Los Angeles'da evlenecek.

2 yıldır birlikte olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, evlenmek için Amerika'ya gitti. Çift, orada Abazi'nin doğum günü ile Sevgililer Günü'nü de kutlayacak.

SAYIŞMAN'IN ANNE-BABASI DA AMERİKA'YA GİTTİ

Tolgahan Sayışman, önceki gün nişanlısı Almeda Abazi, annesi Ayşe Sayışman ve babası Haluk Sayışman'la birlikte Amerika'ya gitti. Aile, yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.


ÇİFT, 13 ŞUBAT'TA LOS ANGELES'DA EVELENECEK

13 Şubat'ta Los Angeles'ta evleneceklerini açıklayan Tolgahan Sayışman, "Biz bir hayalimizi gerçekleştireceğiz, ilişkimizin temelinin atıldığı yerde nikâh defterine imza atacağız.
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