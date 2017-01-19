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Tolga Sarıtaş Hayranlarının Sorularını Yanıtladı

Ekranların yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş, hayranlarından gelen sorulara cevap verdi. Ekranların yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş, hayranlarından gelen sorulara cevap verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.1.2017 00:56:00
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