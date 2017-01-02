Televizyon Sunucusu Olmak İsteyenler İşe Nereden Başlamalı? Televizyon sunucusu olmak isteyenler işe nereden başlamalı? Ekranların sevilen yüzü, sabah kuşağı programları ile izleyicilerin gönlünü kazanan Televizyon program sunucusu Zahide Yetiş sizler için bu soruların yanıtlarını cevapla.tv'ye anlattı. Televizyon sunucusu olmak isteyenler işe nereden başlamalı? Ekranların sevilen yüzü, sabah kuşağı programları ile izleyicilerin gönlünü kazanan Televizyon program sunucusu Zahide Yetiş sizler için bu soruların yanıtlarını cevapla.tv'ye anlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 2.1.2017 20:02:00

Haber Yayın Tarihi: 2.1.2017 20:02:00