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Telefonla Konuşan Anne, Oğlunun Boğulduğunu Fark Etmedi

Çin'de meydana gelen olayda bir anne telefonu ile meşgul olduğu sırada dört yaşındaki oğlu kendisinden bir kaç metre ötede boğuldu.

Çin'de yaşanan olay, sosyal medyanın ibretlik görüntüleri arasına girdi. Bir anne, dikkatsizliği ile akıllara durgunluk verdi.

BİRKAÇ METRE ÖTEDE

Telefonu ile uğraştığı için su üstünde kalmaya çalışan oğlunu fark edemeyen anne, telefonu ile işi bittiğinde oğlunun bir kaç metre ötede boğulduğundan habersiz bir şekilde oğlunu aramaya başladı. O sıralarda, kimse boğulan çocuğu fark etmedi.

'İBRETLİK' PAYLAŞIM

Video sosyal medyada, küçük çocukları havuzda bir başlarına bırakmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak isteyen binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 5.1.2017 15:29:00
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