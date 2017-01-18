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Tartışmaya Öykü Serter Müdahalesi

İşte Benim Stilim'de Gülce ve Bahar arasındaki 'Fashion' tartışmasına Öykü Serter müdahale etti. İşte Benim Stilim'de Gülce ve Bahar arasındaki 'Fashion' tartışmasına Öykü Serter müdahale etti...
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Haber Yayın Tarihi: 18.1.2017 19:56:00
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