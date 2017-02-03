Amerika'da Taksilerin Üzerinde Tarkan Reklamları Var

Pop müziğinin efsane sesi Tarkan dünyaya açıldı. Tarkan paylaştığı videoda, New York sokaklarında gezen taksilerin üzerindeki kendi reklamlarına dikkat çekti.

Pop müziğinin efsane sesi Tarkan dünyaya açıldı. Amerika'nın New York şehrinde, taksilerin üzerinde yer alan kendi reklamlarının görüntülerini çekti. Videonun arkasındaki seste Tarkan'ın İngilizce söylediği şarkıydı. Tarkan hayranlar,ı videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Tarkan'ın dünyaya açılmasını tüm hayranları Instagram üzerinden kutladı.

HEM YERLİ HEM YABANCI HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Tarkan'ın Instagram'dan paylaştığı videonun ardından hem yerli hayranlarından hem de yabancı hayranlarından yorum yağdı.