Tarkan'a Büyük Darbe! Türk Halkı Yılbaşına Acun'la Girdi

Yılbaşı gecesine Tarkan konseri ile girerek, rakiplerine fark atmak ve adından söz ettirmek isteyen Star TV'nin evdeki hesabı çarşıya uymadı.
KANAL 7'NİN BİLE GERİSİNDE KALDI
"Resmi açıklamalarında" 600 bin liraya anlaştıklarını duyurdukları Tarkan, kanala pahalıya patladı. Reytinglerde hüsrana uğrayan Star TV Total reytingde Kanal 7'nin de gerisine düştü.
O SES TÜRKİYE'NİN YARISI KADAR İZLENDİ
Tarkan, AB grubu reyting ölçümlerinde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının ise ancak yarısı kadar izleyiciye hitap edebildi.