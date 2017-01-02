Tarkan'a Büyük Darbe! Türk Halkı Yılbaşına Acun'la Girdi

Kanalın 600 bin liraya anlaştıklarını duyurduğu Megastar Tarkan Star'a pahalıya patladı. Acun'un arkadaşlarını misafir ettiği O Ses Türkiye reytingleri silip süpürdü.