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Tarkan'a Büyük Darbe! Türk Halkı Yılbaşına Acun'la Girdi

Kanalın 600 bin liraya anlaştıklarını duyurduğu Megastar Tarkan Star'a pahalıya patladı. Acun'un arkadaşlarını misafir ettiği O Ses Türkiye reytingleri silip süpürdü.

Yılbaşı gecesine Tarkan konseri ile girerek, rakiplerine fark atmak ve adından söz ettirmek isteyen Star TV'nin evdeki hesabı çarşıya uymadı.

KANAL 7'NİN BİLE GERİSİNDE KALDI

"Resmi açıklamalarında" 600 bin liraya anlaştıklarını duyurdukları Tarkan, kanala pahalıya patladı. Reytinglerde hüsrana uğrayan Star TV Total reytingde Kanal 7'nin de gerisine düştü.

O SES TÜRKİYE'NİN YARISI KADAR İZLENDİ

Tarkan, AB grubu reyting ölçümlerinde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının ise ancak yarısı kadar izleyiciye hitap edebildi.
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Türkiye Cumhuriyeti, Tarkan Tevetoğlu, Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, Acun Ilıcalı

Haber Yayın Tarihi: 2.1.2017 15:07:00
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