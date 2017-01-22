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Takımlar Arasında İlk Sürtüşme!

Ödül oyunu sırasında iki takım arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ödül oyunu sırasında iki takım arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Karşılıklı atışmaların ardından oyuna devam edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.1.2017 00:46:00
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