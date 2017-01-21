Survivor 2017'nin İlk Puanını Kim Aldı? Survivor 2017 heyecanı başladı. Survivor 2017 heyecanı başladı. Yarışmacılar uzun yolculuğun ardından direkt olarak oyun alanına geldi. İlk oyunda ilk puanı hangi yarışmacı aldı?

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Survivor



Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 21:26:00

Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 21:26:00