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Survivor 2017'nin İlk Puanını Kim Aldı?

Survivor 2017 heyecanı başladı. Survivor 2017 heyecanı başladı. Yarışmacılar uzun yolculuğun ardından direkt olarak oyun alanına geldi. İlk oyunda ilk puanı hangi yarışmacı aldı?
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Survivor

Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 21:26:00
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