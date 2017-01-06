Survivor 2017 Kadrosundaki Sabriye Şengül Yarışmaya Damga Vuracak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2017 Ünlüler Takımı'na aldığı Kickboks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, başarılı spor kariyerinin yanı sıra, renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2017 Survivor Ünlüler Takımı'nda yer alan Sabriye Şengül, renkli kişiliği ve başarılı spor kariyeriyle dikkat çekiyor.

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1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şengül, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kickboksçular arasında yer alıyor. Boksta ve kickboksta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sabriye Şengül ayrıca, K1 Dünya Karması Şampiyonluğu unvanına da sahip.



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Sosyal medyada son derece aktif olan Sabriye Şengül, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.