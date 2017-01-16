Sunucunun Eleştirdiği Kadın, Panik Atak Krizi Geçirdi

İngiltere'de konuk olduğu televizyon programında sunucu tarafından sert sözlerle eleştirilen Sarah Louise Bryan isimli kadın programın sonunda panik atak krizi geçirdi.

İngiltere'de ünlü gazeteci Piers Morgan'ın canlı yayında "Sen en kötü annelerden birisin" diyerek gözyaşlarına boğduğu Sarah Louise Bryan, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

İLGİNÇ BİR HİKAYESİ VAR

Ünlü gazeteci Morgan, İngiliz televizyon kanalı ITV'deki "Good Morning Britain" (Günaydın Birleşik Krallık) programında, 28 yaşındaki moda tasarımcısı Sarah Louise Bryan'ı konuk etti. Bryan'ın programda konuk edilmesine neden olan olay ise şuydu: Üç yaşındaki kızı Isabella'yı oyun oynaması için bir arkadaşının evine gönderen Bryan, küçük kız eve döndüğünde ayakkabılarının üzerinde çizikler ve kalem izleri olduğunu fark etti.