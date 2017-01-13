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Stüdyoda Çanta Krizi!

İşte Benim Stilim'de Deniz Saral'ın çantası kriz konusu oldu. İşte Benim Stilim'de Deniz Saral'ın çantası kriz konusu oldu...
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Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 19:56:00
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