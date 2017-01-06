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Son Finalist Belli Oldu! Sms Oylaması Sonucunda...

Göz6'nın son finalisti belli oldu. Göz6'nın son finalisti belli oldu. Kızlar evinden Ecem ve Berna Keklikler, erkekler evinden ise Bulut daha önce final biletini almıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 6.1.2017 00:37:00
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