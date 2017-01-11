Sinan Akçıl Sahnede Diz Çöktü! 3 Adam Sahne'de İbrahim Büyükak ve Sinan Akçıl'ın yaptığı skeç izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 3 Adam Sahne'de İbrahim Büyükak ve Sinan Akçıl'ın yaptığı skeç izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.