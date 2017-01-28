Şeyma Subaşı'dan Şaşırtan İtiraf: Evlenmeyi Düşünmüyorum

Bir süredir Acun Ilıcalı'yla beraberliğini sürdüren ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, "Evlenmeyi düşünmüyorum" açıklaması yaptı.