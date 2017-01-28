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Şeyma Subaşı'dan Şaşırtan İtiraf: Evlenmeyi Düşünmüyorum

Bir süredir Acun Ilıcalı'yla beraberliğini sürdüren ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, "Evlenmeyi düşünmüyorum" açıklaması yaptı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, her geçen gün evlilik sorularıyla karşılaşıyor. Bir süredir beraber yaşayan çiftin artık evliliğe doğru yol alması beklenirken, şoke edici itiraf Şeyma Subaşı'ndan geldi.

MUTLU HAYATI SOSYAL MEDYADA

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, İstanbul-Miami arası mekik dokuyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da keyifli bir hayat sürdüğünü gösteriyor. Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşanmasından sonra Şeyma-Acun çifti sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya ve basının karşısına birlikte çıkmaya başlamıştı.
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Zeynep Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Sosyal Medya, Acun Ilıcalı, Allah (C.C)

Haber Yayın Tarihi: 28.1.2017 12:08:00
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