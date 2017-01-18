Seyirciyle Arasına Mesafe Koyulması İsteği Reddedilince Hadise Konsere Çıkmadı

Uludağ'daki konseri öncesi Hadise, seyircilerle arasında mesafe koyulmasını istedi. Organizasyon şirketi isteğini reddedince Hadise "Hastayım" diyerek konsere çıkmadı.

Uludağ'da düzenlenen White Fest'te sahne alacak olan Hadise, seyircilerle buluşmasına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımla hasta olduğunu yazdı ve seyircilerden özür diledi ancak işin aslının böyle olmadığı söyleniyor.

SEYİRCİYLE ARASINA MESAFE KOYMAK İSTEDİ, KABUL EDİLMEDİ

Duymayan Kalmasın'da masaya yatırılan iddialara göre Hadise'nin son anda hastayım diyerek konsere katılmamasının sebebi seyircilerle arasında mesafe olmasını istemesi. Sahne ve seyircilerin arasında belirli bir mesafe olmasını isteyen ve bu talebini organizatörlere ileten Hadise, bu istekleri gerçekleşmeyince sahne almasına bir gün kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sahneye çıkmayacağını söyledi.