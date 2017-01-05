Sevgilisinin Kız Kardeşiyle Birlikte Olduğunu İddia Edince Stüdyo Karıştı

Televizyon programına katılan adamın, sevgilisinin 17 yaşındaki kız kardeşiyle uyurken 'yatağına girdiği' ortaya çıkınca stüdyo karıştı.

İngiltere'de yayınlanan 'The Jeremy Kyle Show'a konuk olan 18 yaşındaki Nichaela isimli genç kız, bir sene önce ablası Michelle'in erkek arkadaşı olan Darren'ın önce yatağına geldiğini iddia etti daha sonra da bunun yaşanmadığı söyledi. 40 yaşındaki adam, sevgilisinin kız kardeşinin 'birliktelik' iddiasına cevap olarak, o sırada 17 yaşında olan Nichaela'yı ablası aynı zamanda kız arkadaşı olan Michelle sandığı için yatağına girdiğini açıkladı. 35 yaşındaki abla Michelle, ayrılmış olduğu eski erkek arkadaşı Darren'ın tarafını tutarak kız kardeşi Nichaela'yı yalancılıkla itham etti ve 'hayatını mahvetmekle' suçladı.