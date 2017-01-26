Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Sevda Demirel, Canlı Yayında Silikonlarını Sunuculara Fırlattı

16 yıl sonra çıkarttığı silikonları ile 'Renkli Sayfalar'a konuk olan Sevda Demirel, canlı yayında kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Sevda Demirel, 16 yılın ardından çıkarttığı silikonlarını canlı yayına getirdi.

"ÜZERİNDEN KAMYON TEKERİ GEÇSE PATLAMAZ"

Silikonlarıyla özür dileyerek vedalaştığını belirten Sevda Demirel, "Bunlar çok eski tip sikonlar ve son derece ağır. Üzerlerinden kamyon tekerleği geçse yine patlamaz" dedi.

SUNUCULARA FIRLATTI

Sevda Demirel bu açıklamasının ardından silikonlarını program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a fırlattı.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9201102] Haberler.com



Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 15:07:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   