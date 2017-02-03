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Serhat Akın'dan Muhteşem Plase!

Ünlüler Takımı yarışmacılarından Serhat, oyun alanındaki muhteşem plasesiyle alkış topladı. Ünlüler Takımı yarışmacılarından Serhat, oyun alanındaki muhteşem plasesiyle alkış topladı.
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Haber Yayın Tarihi: 3.2.2017 22:06:00
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