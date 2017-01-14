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Seren Serengil'in Eski Eşine Silahlı Saldırı! Olay Anı Kamerada

Beşiktaş'ta şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beşiktaş'ta şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Aytun saldırı sonucu bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE DIŞARI ÇAĞIRDI, GELMEYİNCE AYAĞINA SIKTI

Olay Beşiktaş Ulus Parkı içindeki bir gece kulübünde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübüne gelen bir kişi, Musa Melih Aytun'un yanına gelerek dışarı çıkmasını istedi.
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» » [9161387] DHA

Seren Serengil, Adnan Saygun, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul

Haber Yayın Tarihi: 14.1.2017 09:21:00
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