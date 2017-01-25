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Serdar Akar'dan Efsana Bir Yapım Daha! Şubat Ayında Ekranlarda

Kurlar Vadisi ve Behzat Ç. gibi efsane dizilerin yönetmeni Serdar Akar, başrolünde Bülent İnal'ın oynayacağı "Payitaht Abdülhamid" dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci 'Ulu Hakan' unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının kaleme alındığı "Payitaht Abdülhamid" dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıyla Şubat ayında TRT1 ekranlarında başlıyor!

YÖENTMEN SERDAR AKAR

Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda "Kurtlar Vadisi", "Behzat Ç." gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 25.1.2017 22:45:00
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