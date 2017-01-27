Sema Apak, Survivor'a Gitmeden Önce Eşinden Boşanmış

Survivor 2017'de şampiyonluk mücadelesi veren atlet Sema Apak'ın yarışmaya gitmeden önce eşi Eşref Apak'tan boşandığı ortaya çıktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'de mücadele eden isimlerden Sema Apak'ın 11 yıllık eşi Eşref Apak'la olan evliliğini noktaladığı ortaya çıktı. Türkiye'yi olimpiyatlarda evli olarak temsil eden ilk sporcular olan Sema Apak ve Eşref Apak'ın arasını iddiaya göre kumar bozdu.

BİR DE ERKEK ÇOCUKLARI VARDI

Milli atlet Sema Apak ve milli çekiççi Eşref Apak 11 yıl önce evlendi. İkili Türkiye'yi 2004 Atina ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda temsil etti. Sabah'tan Ümit Uzun'un haberine göre; milli sporcu olarak hayatına devam eden ve bir erkek çocukları bulunan çiftin yuvasını ise iddiaya göre kumar yıktı.