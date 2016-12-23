Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Selen Soyder, 'Hangimiz Sevmedik' Dizisinden Ayrıldı

TRT ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Hangimiz Sevmedik'in setinde Can Yaman ile kavgası mahkemeye taşınan Selen Soyder'in sözleşmesi iptal edildi.

Unutulmaz Yeşilçam klasiği "Neşeli Günler"in devamı olarak çekilen "Hangimiz Sevmedik" dizisinin setinde yaşanan kavga günlerdir magazin dünyasının gündeminde. Kavga Selen Soyder'in sözleşmesinin feshedilmesiyle son buldu.

SETE KORUMAYLA GİTMEYE BAŞLAMIŞTI

BSK Yapım imzalı dizinin çekimlerinde iddiaya göre başrol oyuncuları Selen Soder ile Can Yaman arasında yaşanan ağız dalaşı kısa sürede üyümüş, bardaklar havada uçuşmuştu. Olayı araya giren yönetmen Metin Balekoğlu'nun sakinleştirdiği gündeme gelmişti.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9092031] Haberler.Com

Türkiye Cumhuriyeti, Çağrı Bingüller, Selen Soyder, Resmi Gazete, Yeşilçam

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2016 11:39:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   