Selen Soyder, 'Hangimiz Sevmedik' Dizisinden Ayrıldı

Unutulmaz Yeşilçam klasiği "Neşeli Günler"in devamı olarak çekilen "Hangimiz Sevmedik" dizisinin setinde yaşanan kavga günlerdir magazin dünyasının gündeminde. Kavga Selen Soyder'in sözleşmesinin feshedilmesiyle son buldu.
SETE KORUMAYLA GİTMEYE BAŞLAMIŞTI
BSK Yapım imzalı dizinin çekimlerinde iddiaya göre başrol oyuncuları Selen Soder ile Can Yaman arasında yaşanan ağız dalaşı kısa sürede üyümüş, bardaklar havada uçuşmuştu. Olayı araya giren yönetmen Metin Balekoğlu'nun sakinleştirdiği gündeme gelmişti.