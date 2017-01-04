Sayaç Okumaya Giden Görevliye Köpekle Engel Oluyorlar

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını söyledi.

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, bazı yerlerde elektrik sayacının yanına zincirle köpek bile bağlandığına işaret ederek, "Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz." dedi.

GÖREVLİYİ KOLUNDAN ISIRDI

Son olarak Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı bir köye giden Araş Elektrik Dağıtım A.Ş. görevlilerini köpekler karşıladı. Çoban köpeklerinin toplu saldırısına uğrayan sayaç okuma, kesme, bağlama ekibi sopalarla köpeklerin yaklaşmasını engelleme çalıştı. Ancak, köpekler bir görevliyi kolundan ısırdı.