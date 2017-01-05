Sarp Leventoğlu-Birce Akalay Çiftinin Evliliğini Datça Kaçamağı Bitirdi

Birce Akalay-Sarp Leventoğlu çiftinin evliğiliğinde sona gelindi. Çiftin ayrılığının altından Leventoğlu'nun ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamağın sebep olduğu konuşuluyor.