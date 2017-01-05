Sarp Leventoğlu-Birce Akalay Çiftinin Evliliğini Datça Kaçamağı Bitirdi

Sarp Leventoğlu-Birce Akalay çiftinin 3 yıllık evliliklerini bitirme kararının ardından yakışıklı oyuncunun Datça'da ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamak çıktı.
AVUKATLARINA VEKALET VERDİLER
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; son dönemde boşanacaklarına dair haberlerle gündemde olan ve iddiaları her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp Leventoğlu çiftinin evliğiliğinde sona gelindi. İkili, önceki gün boşanmak üzere avukatlarına vekalet verdi.
KAÇAMAK EVLİLİĞİ BİTİRDİ
Ayrılık kararının ardından Datça kaçamağı çıktı.