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Sarp Leventoğlu-Birce Akalay Çiftinin Evliliğini Datça Kaçamağı Bitirdi

Birce Akalay-Sarp Leventoğlu çiftinin evliğiliğinde sona gelindi. Çiftin ayrılığının altından Leventoğlu'nun ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamağın sebep olduğu konuşuluyor.

Sarp Leventoğlu-Birce Akalay çiftinin 3 yıllık evliliklerini bitirme kararının ardından yakışıklı oyuncunun Datça'da ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamak çıktı.

AVUKATLARINA VEKALET VERDİLER

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; son dönemde boşanacaklarına dair haberlerle gündemde olan ve iddiaları her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp Leventoğlu çiftinin evliğiliğinde sona gelindi. İkili, önceki gün boşanmak üzere avukatlarına vekalet verdi.

KAÇAMAK EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Ayrılık kararının ardından Datça kaçamağı çıktı.
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Zahit Şeyhanoğulları, Habertürk Gazetesi, Sarp Levendoğlu, Habertürk.Com, Birce Akalay

Haber Yayın Tarihi: 5.1.2017 09:11:00
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