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Şarkıcı, Tacize Uğrayan Hayranını Şarkısını Yarıda Keserek Kurtardı

Konser sırasında şarkısını yarıda kesen Pakistanlı şarkıcı, tacize uğrayan genç kızı sapıkların elinden kurtardı.

Pakistanlı şarkıcı Atif Aslam, Karaçi'de pazar günü verdiği konser sırasında bir genç kızın tacize uğradığını görünce şarkısını yarıda kesti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

33 yaşındaki şarkıcının, genç kızı tacizcilerin elinden kurtardığı o anların videosu sosyal medyada kısa sürede üne kavuştu. Videoda Aslam'ın, sahnenin kenarına gelerek ön sırada duran tacizci erkekleri azarladığı görülüyor. Gruptaki arkadaşlarından tacize uğrayan genç kızı sahneye çekmesine yardım etmesini isteyen şarkıcı, tacizci gruba yönelerek; 'insan gibi davranın' dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.1.2017 11:45:00
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